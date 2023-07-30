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Esenyurt'da tekel bayisinde vahşet! İstanbul Valiliğinden flaş açıklama

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Giriş: 30.07.2023 17:43
İstanbul Valiliği, Esenyurt'ta 28 Temmuz 2023 Cuma gecesi bir tekel bayisinde iki kişinin öldürüldüğü, bir kişinin de yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, olaya karıştığı belirlenen kişilerden birinin gözaltına alındığı ve firari üç kişiyi yakalama çalışmalarının da devam ettiği aktarıldı. Valilik, olayın yaşandığı işletmede 1 pompalı tüfek, 2 tabanca ve 50 adet de merminin ele geçirildiğini açıkladı.
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