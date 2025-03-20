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Esenler’de etrafı kirletip gürültü yapanları uyardı diye bıçaklanarak öldürüldü

Esenler'de etrafı kirletip gürültü yapanları uyardı diye bıçaklanarak öldürüldü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 20.03.2025 09:42
Güncelleme:20.03.2025 09:43
Olay, 17 Mart Pazartesi gecesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Abdurrahman Balcı (26), yaşadıkları apartmanın önünde oturan Berat C. (19), Baran C. (17) ve Musa P.'yi (19) yedikleri çekirdekleri etrafı atmasınlar ve gürültü yapmasınlar diye uyardı. Bir süre sonra Balcı ile 3 kişilik grup arasında sözlü tartışma çıktı. Bu tartışmanın ardından Balcı, erkek kardeşi ile yürüyüşe çıktı. Balcı, yürüyüş yaptığı sırada 3 kişilik gruptan Berat C. cebinden çıkardığı bıçağı art arda Balcı'ya sapladı. Balcı kanlar içerisinde yere yığılırken Berat C., Baran C., ve Musa P. olay yerinden koşarak kaçtı. Çevredeki vatandaşlar Balcı'yı olayın yaşandığı yerin 50 metre ilerisinde bulunan özel bir hastaneye taşıdı. İlk müdahalesi özel hastanede yapılan Balcı daha sonra sevk edildiği Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Esenler’de etrafı kirletip gürültü yapanları uyardı diye bıçaklanarak öldürüldü
Gürültü yapanları uyardı diye bıçaklanarak öldürüldü
Gürültü yapanları uyardı diye bıçaklanarak öldürüldü
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