05 Mayıs 2022, Perşembe
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Esenler'de 19 yaşındaki Asiye Atalay'ı öldüren Katil Ümit Karakoyun'un yakalanma anı kamerada
İstanbul Esenler’de 19 yaşındaki Asiye Atalay’ı sokak ortasında başından vurarak öldüren Ümit Karakoyun Arnavutköy’de yakalandı.