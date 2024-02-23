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Eşe “ALO” diye seslenmek boşanma sebebi sayıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.02.2024 10:16
Yargıtay'dan boşanma davalarında emsal olacak bir karar çıktı. Buna göre; eşlerin birbirlerine "ALO" demesi bundan sonra boşanma sebebi sayılabilecek.
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