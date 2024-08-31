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Erzurum’un yaylarında bal sağımı! Kovanlar temizlenip sağım yapılıyor

Erzurum’un yaylarında bal sağımı! Kovanlar temizlenip sağım yapılıyor

Mehmet Zeyrek
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 31.08.2024 16:12
Erzurum'un Tortum ilçesindeki yaylalarda bal sağımı devam ediyor. Peki rekolte nasıl? Ayrıntıları yaylara çıkan A Haber muhabiri Esra Arpa aktardı.
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