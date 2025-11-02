02 Kasım 2025, Pazar

Erzurum’da iş hanında bekçi ölü bulundu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 02.11.2025 15:29
Güncelleme:02.11.2025 15:30
Erzurum'da bir iş hanında bekçi olarak çalışan Orhan Korkmaz (69), iş hanının tuvaletinde ölü bulundu. Cumhuriyet Caddesi Lalapaşa Mahallesi'ndeki 1. Vakıf İş Hanı Kuyumcular ve Tesbihciler Çarşısı'nda sabah saatlerinde hareketlilik yaşandı. Sabah saatlerinde yakınları, Korkmaz'dan haber alamayınca iş hanına gitti. Yakınları ve iş hanındaki çalışanlar, bekçiyi tuvalette hareketsiz buldu. Olayın bildirilmesi üzerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kapıyı açtı, sağlık ekipleri Korkmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Korkmaz'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
