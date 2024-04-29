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Erzurum’da feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 ölü

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.04.2024 09:34
Erzurum'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. Feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı.
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