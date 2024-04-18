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Erzurum’da bıçaklı kavga: 2 yaralı! Zanlı kısa sürede yakalandı

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 18.04.2024 16:22
Güncelleme:18.04.2024 16:23
Erzurum’da kız meselesi yüzünden çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada iki kişi bıçakla yaralanırken salgından sivil araştırma ekiplerinin takibi sonucu kısa sürede yakalandı.
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