31 Ağustos 2022, Çarşamba
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Erzurum'da 20'den fazla ayı şehre indi! Ayıların talan ettiği anlar kamerada!
Erzurum'da ayılar çöplüğe indi. 20'den fazla ayıyı çöplükte yiyecek ararken görüntüleyen Ukrayna uyruklu Marrina Yanar o anları cep telefonu kamerasıyla çekti.