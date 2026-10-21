Başkan Erdoğan'dan fon soruşturması mesajı: 455 bin yatırımcı için ödeme süreci hızlanacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda fon soruşturmasına ilişkin üç aşamalı yol haritasını açıkladı. Tasfiyesine karar verilen fonlardaki 455 bini aşkın yatırımcının birikimlerinin ödenmesi, usulsüz kazanç elde edenlerden hesap sorulması ve benzer mağduriyetlerin önlenmesi için çalışmaların sürdüğünü belirten Erdoğan, muhalefete de tepki göstererek, “Bu milletin kardeşliğinden artık ellerinizi çekin” dedi.