Erzurum-Pasinler yolunda trafik kazası: 1’i ağır 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Erzurum - Pasinler karayolu Paşapınarı mevkiinde meydana gelen kazada, Pasinler istikametinden Erzurum yönüne seyir halinde olan 25 LH 908 plakalı kamyonetin sürücüsü, kavşaktan sola dönmek istediği sırada aynı yönde arkasından gelen 25 AEZ 343 plakalı binek otomobil kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet savrularak takla attı ve refüj üzerine yan yatarken, yol kenarındaki bir direği de devirdi. Kazaya karışan binek otomobil ise çarpmanın ardından yaklaşık 100 metre ileride durabildi.