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Erzincan'da şoke eden olay! Otomobilin koltuklarını parçaladı... Gördüğü manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı

İHA
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Giriş: 20.08.2022 10:53
Son dakika haberi... Erzincan'da ilginç bir olay yaşandı. Günbağı köyünden Turabi Gündoğdu, olacaklardan habersiz otomobilinin kapılarını kilitleyip yaylaya çıktı. Gündoğdu, döndüğü zaman gördüğü manzara karşısında şoke oldu.
Şoke eden olay! Hayatının şokunu yaşadı ŞOKE EDEN OLAY! HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI

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