20 Ağustos 2022, Cumartesi
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Erzincan'da şoke eden olay! Otomobilin koltuklarını parçaladı... Gördüğü manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı
Son dakika haberi... Erzincan'da ilginç bir olay yaşandı. Günbağı köyünden Turabi Gündoğdu, olacaklardan habersiz otomobilinin kapılarını kilitleyip yaylaya çıktı. Gündoğdu, döndüğü zaman gördüğü manzara karşısında şoke oldu.