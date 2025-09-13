13 Eylül 2025, Cumartesi

Erzincan'da düğün yemeğinden 106 kişi zehirlendi

Erzincan'da düğün yemeğinden 106 kişi zehirlendi

Giriş: 13.09.2025 01:07
Erzincan’ın Üzümlü ilçesine bağlı Altınbaşak beldesinde düğün yemeğinde tavuk döner yiyen 106 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
