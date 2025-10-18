Erzincan polisi hedefi 12’den vuruyor

18 Ekim 2025, Cumartesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.10.2025 13:41
Erzincan’da polis ekiplerinin suç ve suçlulara karşı etkin müdahale tekniklerinin yer aldığı eğitimleri nefesleri kesiyor. Hedef vurma, polise mukavemet gösteren ya da kaçan şüphelilere karşı savunma taktikleri ile etkisiz hale getirme gibi teorik ve uygulamalı eğitimler, Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürlüğünün uzman ekipleri yönetiminde gerçekleşiyor. İleri seviye eğitimlerden geçen polisler, atış eğitiminde sisten göz gözün görmediği ortamlarda, karanlıkta dahi hedefi 12'den vuruyor.
