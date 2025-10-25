25 Ekim 2025, Cumartesi
Erdoğan Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'nda konuştu: "CHP hakkında şikayet listesi uzun"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Kapanış Programı’nda önemli açıklamalarda bulundu. Muhalefeti sert sözlerle eleştiren Erdoğan, “Şikayet listeleri uzun” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin artık küresel bir güç haline geldiğini vurgulayan Erdoğan, “Türkiye’siz denklem kurulamaz” dedi. Programda terörle mücadele ve Terörsüz Türkiye hedefi de gündeme geldi.