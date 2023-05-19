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Erdoğan sevgisiyle tanınan Zülfiye Nine TOGG’a binince gözyaşlarını tutamadı! "20 yıldır Türk milletini ayakta tutan sensin".

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Giriş: 19.05.2023 21:40
Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, Antalya'nın Kumluca ilçesinde vatandaşların beğenisine sunuldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan sevgisiyle bilinen 75 yaşındaki Zülfiye Ceylan TOGG'a binince gözyaşlarına hakim olamadı. Ceylan yaşadığı duygu dolu anları, "Biz Cumhurbaşkanımız sayesinde bu günlere geldik. İlçemize böyle bir araba geleceği kimin aklına gelirdi. Tayyip oğlum biz senin sayende neler yaşıyoruz. Oğlum benim ömrüm de senin olsun. 20 yıldır Türk milletini ayakta tutan sensin. Biz geçmişte çok kötü günler yaşadık. Gençlerim vatanınıza sahip çıkın" diyerek anlattı..
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