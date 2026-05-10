CHP’de kurultay krizi yeniden alevlendi! “Mutlak butlan” ihtimali konuşuluyor

CHP’de sular durulmuyor. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek cephesinden gündeme gelen iddialar, Genel Başkan Özgür Özel’i hem hukuki hem de siyasi açıdan zor durumda bıraktı. Kayıt dışı para transferlerinden belediye bütçesiyle yapılan lüks araç tadilatlarına kadar uzanan iddialar, partideki bölünme ve kurultayın iptali tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Uzmanlar, Özgür Özel hakkında başlatılan soruşturmanın siyasi yasak ve hapis cezasına kadar uzanabileceğine dikkat çekiyor.