CHP'de istifa depremi sürüyor: Burcu Köksal hakkında AK Parti iddiası

CHP’de bir süredir gündemde olan yolsuzluk ve rüşvet tartışmaları, belediye başkanlarının istifalarıyla yeni bir boyut kazandı. Son iki yılda CHP’den ayrılan 17 belediye başkanından 15’inin AK Parti’ye geçtiği belirtilirken, kulislerde şimdi de Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın AK Parti’ye katılacağı iddiası konuşuluyor. A Haber Muhabiri Hatice Kübra Bal, Köksal’ın önümüzdeki günlerde CHP’den istifa ederek AK Parti’ye geçebileceğinin öne sürüldüğünü aktardı. Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Köksal’a ulaşmaya çalıştığı ancak dönüş alamadığı iddia edildi. Gözler şimdi Salı günü yapılacak AK Parti toplantısına çevrildi.