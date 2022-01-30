Erciyes'te sömestır etkisi! Kış tatilcileri akın etti

Türkiye'nin en çok rağbet gören kayak merkezlerinden Kayseri’de bulunan Erciyes Dağı, hafta sonu kayak sevdalılarının adresi oldu. Ankara’dan hafta sonu tatili için gelen bir vatandaş, “Sömestr tatili olduğu için biraz kalabalık ama karı olsun, havası olsun gayet güzel. Herkesi Erciyes’e bekleriz.” dedi.

İç Anadolu Bölgesi'nin en yüksek dağı ve Türkiye'nin kritik kayak merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi'nde hafta sonu tatilinde yoğunluk yaşandı. Tatili fırsat gören yerli ve yabancı turistler, soğuk havaya bana mısın demeden, Erciyes'te kayak yapmanın sefasını sürdü.

"ERCİYES KAYSERİ'NİN BİR DEĞERİDİR"

Kayseri'de yaşadıkları için Erciyes'e günübirlik olarak da geldiklerini söyleyen Ziya Soybahçeci, "Erciyes'e hafta sonunu değerlendirmek için geldik. Buraya gelenler genelde otellerde kalıyor ama biz Kayseri'de yaşadığımız için günübirlik bir şekilde geliyoruz. Piknik yapmak için geliyoruz. Genel olarak Erciyes'i o şekilde değerlendiriyoruz. Erciyes Kayseri'nin bir değeridir. İnsanlar buralara uzaklardan geliyorlar. Erciyes bence hak ettiği yerde bulunuyor. Daha da iyi olacağını düşünüyorum" dedi.

"KIŞIN KEYFİNİ GAYET GÜZEL ŞEKİLDE ÇIKARTACAKLARI BİR YER"

Erciyes'e hafta sonunu değerlendirmek için Ankara'dan gelen Cenk Yalçın da, "Sömestr tatili olduğu için biraz kalabalık ama karı olsun, havası olsun gayet güzel. Herkesi Erciyes'e bekleriz. Erciyes'e yakın olanların gelmesini tavsiye ederim. Karın, kışın keyfini gayet güzel şekilde çıkartacakları bir yer" ifadelerini kullandı.

8 yıldır kayak yapan ve Erciyes'e şehir dışından gelen üniversite öğrencisi İrem Demir ise, "Bugün Erciyes'e board denemek için geldik. Sonra boardda kalkamadığım için kayağa dönüş yaptım. Şimdi kayakla biraz kayacağım. Erciyes güzel hava güzel başlamıştı. Biraz kar yağdı ama güzel. Sis olmadığı sürece kayılır. Kültür olarak burası çok güzel. Oynayanlar da var, kayanlar da var. Bence Erciyes tam bir Türkiye ve zirveye de yaya olarak çıkılabiliyor fotoğraf ya da video çekebilmek için. Pazar günü olduğu için bugün biraz kalabalık" diye konuştu.