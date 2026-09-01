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Enstitü Sosyal ‘den yeni eğitim yılında güçlü mesaj: Güvenli, adil ve aidiyeti güçlü okullar!
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Enstitü Sosyal ‘den yeni eğitim yılında güçlü mesaj: Güvenli, adil ve aidiyeti güçlü okullar!

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala gözler okullara çevrildi. 1. sınıflar, ortaokulların 1. kademeleri ve özel okulların büyük bölümü önümüzdeki hafta eğitim hayatına başlarken, Enstitü Sosyal tarafından “Yeni Eğitim Öğretim Yılı Öncesinde Yeni Eğitim Yılına Başlarken” başlıklı bir panel düzenlendi. Panelde öğrencilerin dil gelişimi, sosyal-duygusal iyi oluş halleri ve okul ikliminin eğitimdeki rolü masaya yatırılırken, yeni eğitim yılında güvenli, adil ve aidiyet duygusunun güçlü olduğu bir okul ortamının oluşturulmasının önemine dikkat çekildi.

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