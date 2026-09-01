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Ataşehir'de 5 katlı binanın çatı katında yangın
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Ataşehir'de 5 katlı binanın çatı katında yangın

İstanbul Ataşehir'de 5 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Tadilat çalışmaları sırasında başladığı öğrenilen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

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