Ataşehir'de 5 katlı binanın çatı katında yangın

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Giriş Tarihi:
01 Eylül 2026 16:01
Son Güncelleme:
01 Eylül 2026 16:20
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul Ataşehir'de 5 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Tadilat çalışmaları sırasında başladığı öğrenilen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
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