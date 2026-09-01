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Av yasağı bitti, balık sezonu açıldı: "Derya kuzuları" tezgahları süsledi
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Av yasağı bitti, balık sezonu açıldı: "Derya kuzuları" tezgahları süsledi

5 aylık hasret bitti. Av yasağının ardından ilk ağlar atıldı, balıkçılar "Vira bismillah" diyerek denize açıldı. Yeni sezonun ilk balıkları tezgâhlarda yerini aldı.

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