Mekke İttifakı Atina'yı salladı! Yunan basınında “Türkiye güçleniyor” korkusu

Yunan basını, Mekke Savunma İttifakı'nın İstanbul'daki ilk Stratejik ve Savunma Komitesi toplantısının ardından alarma geçti. Atina'da “Rota Değişikliği”, “Yeni Bir Kilit Açıldı”, “6-7 ülke daha katılacak”, “Bu bizim aleyhimize”, “Türkiye giderek güçleniyor” ve “Biz oyunu kaybettik” başlıkları peş peşe atılırken, Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı İsrail'le savunma iş birliğini derinleştirmesi dikkat çekti. Konuyu bölgeden aktaran A Haber Muhabiri İlhan Tahsin, Tel Aviv'de imzalanan ve yaklaşık 3 milyar 45 milyonluk savunma anlaşmasıyla Atina'nın, Türkiye'nin yükselen bölgesel gücüne karşı yeni bir kalkan arayışında olduğuna dikkat çekti.