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Engelli gencin hayvan sevgisi

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Giriş: 03.12.2020 11:12
Güncelleme:03.12.2020 16:38
Bitlis'in Ahlat ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki bedensel engelli Uğur Avcı, akülü tekerlekli sandalyesiyle cadde ve sokakları dolaşarak sokak hayvanlarını besliyor. İşte gururlandıran o hikaye...

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki bedensel engelli Uğur Avcı, akülü tekerlekli sandalyesiyle cadde ve sokakları dolaşarak sokak hayvanlarını besliyor.

Uğur Avcı 21 yaşında. Engelli genci hayata bağlayan ise sokak hayvanları. Bitlis'in Ahlat ilçesinde yaşayan Avcı hayatın anlamını paylaşmakta buldu. Kendini sokak hayvanlarına adadı.

Sokak hayvanlarının sadece karnını doyurmuyor tedaviye ihtiyacı olanları veterinere götürüyor.

Ahlatlılar da engelli gencin bu duyarlılığını takdirle karşılıyor. Onun en büyük destekçisi ise anne ve babası.

Engelli gencin hayvan sevgisi
Engelli gencin hayvan sevgisi
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