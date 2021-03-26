Engelli genç Engin E.'yi öldüresiye döven Fırat Kaya'nın yeni kavga görüntüleri ortaya çıktı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde engelli bir genci öldüresiye döven ve polis ekiplerince gözaltına alınan Fırat Kaya'nın yeni şiddet görüntüleri ortaya çıktı. Dün yakalanan ve ters kelepçe ile Emniyet'e götürülen zanlının işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.