07 Aralık 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Engelli çocukla dalga geçip, babasını da öldürdü

Engelli çocukla dalga geçip, babasını da öldürdü

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.12.2022 14:30
Olay, 26 Kasım'da Yüreğir ilçesi Solaklı Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, zihinsel engelli Yunus Emre Sucu (20) yürüyüş yapmak için evden çıktı. Bu sırada sokakta karşılaştığı komşusu Yunus Akdağ (29), Sucu’ya hakaret edip, onunla dalga geçti. Durumu öğrenen babası Cumali Sucu (51), Akdağ’ı uyarınca aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Akdağ, sopayla Cumali Sucu’nun başına vurup, kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan Sucu’yu gören komşularının haber vermesi üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Sucu, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Sucu 28 Kasım'da hayatını kaybetti. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Akdağ'ın saklandığı adresi tespit edip yaptığı baskınla yakaladı. Emniyete götürülen şüpheli ifadesinde, “Üzerime yürüyünce kavga ettik. Evin önündeki odun parçasını rastgele fırlattım, başına çarptı” dediği öğrenildi.
Engelli çocukla dalga geçip, babasını öldürdü
Engelli çocukla dalga geçip, babasını öldürdü
Yorgun mermi hayattan kopardı
Yorgun mermi hayattan kopardı
İstanbul’da bitmeyen taksi çilesi
İstanbul’da bitmeyen taksi çilesi
Doktordan hastaya tuzak! Morfin bağımlısı yapıp...
Doktordan hastaya tuzak! Morfin bağımlısı yapıp...
Hasta doğan bebeği annesi terk etti! Çöpe atın
Hasta doğan bebeği annesi terk etti! "Çöpe atın"
Yemeğin parasını ödememek için...
Yemeğin parasını ödememek için...
300 milyon liralık saadet zinciri vurgunu
300 milyon liralık saadet zinciri vurgunu
5 dolarlık taşı 11 milyona sattılar
5 dolarlık taşı 11 milyona sattılar
Oyuncu Ayten Soykök trafikte dehşet saçtı
Oyuncu Ayten Soykök trafikte dehşet saçtı
Görenler gözlerine inanamadı
Görenler gözlerine inanamadı
Bahçeden topladıkları kedileri çuvala koydular
Bahçeden topladıkları kedileri çuvala koydular
Belgeselleri aratmayan görüntüler
Belgeselleri aratmayan görüntüler
Daha Fazla Video Göster