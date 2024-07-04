Ender Saraç cinsel istismar davasından beraat etti

Çocuğuna yönelik cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan ünlü doktor Ender Saraç beraat etti. Karar duruşmasında son sözleri sorulan Saraç, komploya kurban gittiğini ifade ederek "Bu suçu asla ve asla işlemedim" dedi.

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