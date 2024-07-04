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Ender Saraç cinsel istismar davasından beraat etti

İHA
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Giriş: 04.07.2024 12:38
Çocuğuna yönelik cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan ünlü doktor Ender Saraç beraat etti. Karar duruşmasında son sözleri sorulan Saraç, komploya kurban gittiğini ifade ederek "Bu suçu asla ve asla işlemedim" dedi.
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Ender Saraç cinsel istismar davasından beraat etti
Ender Saraç cinsel istismar davasından beraat etti
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