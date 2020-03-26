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Emre Aşık'ın eşi Yağmur Aşık cezaevi firarisiyle yakalanarak gözaltına alındı |Video
Eski futbolcu Emre Aşık'ın olaylı bir şekilde ayrıldığı ve boşanma aşamasında olduğu eşi Yağmur Aşık, Düzce'de yapılan yol kontrolü sırasında cezaevi firarisi bir kişi ile yakalandı. Yağmur Aşık ve yanındaki kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
JANDARMA ASTSUBAYI YARALADI
Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün öğle saatlerinde D-100 Karayolu Cumayeri mevkisinde lüks bir aracın sürücüsüne 'dur' uyarısında bulundu. Sürücü ise aracını jandarma ekiplerinin üzerine sürerek, jandarma astsubaya çarptı. Jandarma astsubay çarpmanın etkisiyle elinden yaralanırken, jandarma ekipleri aracı takibe alarak durdurdu.
CEZAEVİ FİRARİSİYLE YAKALANDI
Otomobilde, uyuşturucu suçundan sabıkası bulunan ve açık cezaevinden firar ettiği öğrenilen Erdi Sungur ile eski futbolcu Emre Aşık'ın boşanma aşamasındaki eşi Yağmur Aşık gözaltına alındı.
RUHSATSIZ TABANCA VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Araçta yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Yağmur Aşık adliyeye götürüldüğü sırada yüzünü kapatarak soruları yanıtsız bıraktı. 2 şüphelinin savcılık işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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