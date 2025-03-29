Emniyetten tatilcilere uyarı: Yapay zeka destekli akıllı radarlar 24 saat devrede

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanı Muhittin Ayhan, bayram trafiğinde kazaların önüne geçmek amacıyla yapay zeka destekli yerli ve milli radar sistemlerinin 7 gün 24 saat görevde olduğunu söyledi. Ayhan, bu teknolojinin etkin denetimlerle can kayıplarını azaltmada önemli rol oynadığını ifade etti.

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