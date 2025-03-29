29 Mart 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Emniyetten tatilcilere uyarı: Yapay zeka destekli akıllı radarlar 24 saat devrede
Emniyetten tatilcilere uyarı: Yapay zeka destekli akıllı radarlar 24 saat devrede

Emniyetten tatilcilere uyarı: Yapay zeka destekli akıllı radarlar 24 saat devrede

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.03.2025 17:56
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanı Muhittin Ayhan, bayram trafiğinde kazaların önüne geçmek amacıyla yapay zeka destekli yerli ve milli radar sistemlerinin 7 gün 24 saat görevde olduğunu söyledi. Ayhan, bu teknolojinin etkin denetimlerle can kayıplarını azaltmada önemli rol oynadığını ifade etti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Emniyetten tatilcilere uyarı: Yapay zeka destekli akıllı radarlar 24 saat devrede
AK Partili Vekil Ayaydın vatandaşlarla bir araya geldi!
AK Partili Vekil Ayaydın vatandaşlarla bir araya geldi!
Yapay zeka destekli akıllı radarlar 24 saat devrede
"Yapay zeka destekli akıllı radarlar 24 saat devrede"
Iğdır’da çiçek açan kayısı ağaçlarında kartpostallık görüntüler!
Iğdır'da çiçek açan kayısı ağaçlarında kartpostallık görüntüler!
Kars’ın dünyaca ünlü gravyer peyniri!
Kars’ın dünyaca ünlü gravyer peyniri!
Berber ve kuaförlerde bayram mesaisi
Berber ve kuaförlerde bayram mesaisi
Köylerde bayram hazırlığı!
Köylerde bayram hazırlığı!
TIR’ın dorsesi yola devrildi trafik felç oldu
TIR’ın dorsesi yola devrildi trafik felç oldu
Üç aile arasındaki husumet barışla sonuçlandı
Üç aile arasındaki husumet barışla sonuçlandı
Lodos İnegöl’ü toz bulutu ile kapladı
Lodos İnegöl'ü toz bulutu ile kapladı
İşte Anadolu’da uzun yaşamın sırrı
İşte Anadolu’da uzun yaşamın sırrı
Anadolu’da asırlık bayram geleneği!
Anadolu’da asırlık bayram geleneği!
Baklavacılarda bayram yoğunluğu!
Baklavacılarda bayram yoğunluğu!
Daha Fazla Video Göster