Emniyet şeridinden kaynak yaptılar! Tepki gösteren sürücüye saldırdılar

İstanbul Beylikdüzü’nde bir sürücü, emniyet şeridini kullanarak öne geçmek isteyen iki servis şoförüne tepki gösterdi. Bu durum üzerine aralarında tartışma yaşanırken, servis şoförleri önce tartıştıkları adamın aracına hasar verdi, ardından ise akan trafikte önünü kesti. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN