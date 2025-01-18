Emine Erdoğan, devlet himayesindeki çocuklarla bir araya geldi!

Emine Erdoğan, Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliğinde Türkiye Diyanet Vakfı İstanbul Gönüllü Koordinatörlüğü tarafından yürütülen ‘Hayata Köprü Sanat Projesi’nde konuştu. Erdoğan, "81 ilimizin vali eşlerinin de desteğiyle 2002 yılında koruyucu aile yanındaki çocuk sayımız 515'ten, ocak ayı itibarıyla 10 bin 430'a yükselmiştir” dedi.

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