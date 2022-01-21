21 Ocak 2022, Cuma
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Emekli profesör Ahmet Demirel'i 10 günde 10 milyon TL dolandırdılar
İstanbul Bebek'te yaşayan 79 yaşındaki emekli Prof. Dr. Ahmet Demirel, polis kılığına girerek kendisini arayan tele-dolandırıcılar tarafından dolandırıldı. Günler süren dolandırıcılıkta önce 160 adet altın ve 1 milyon lira kaptıran profesör, ertesi gün 200 bin dolar ve 10 gün sonra da 250 bin dolar kaptırdı. Kendisi gibi doktor kızının ziyarete geldiği gün toplamda 10 milyon liraya yakın dolandırıldığını anlayan emekli profesör, şikâyetçi oldu.