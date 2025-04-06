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Elinde torpil patlayan çocuk ağır yaralanmıştı! İşte o anlar

Elinde torpil patlayan çocuk ağır yaralanmıştı! İşte o anlar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.04.2025 01:46
Kemalettin Mahallesi'nde yaşanan olayda, 13 yaşındaki K.S. isimli çocuk elinde çok sayıda torpille sokakta yürüdüğü sırada patlama meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, torpilin çocuğun elinde bir anda infilak ettiği, patlamayla birlikte yere yığıldığı ve çevredeki vatandaşların panikle koştuğu anlar yer aldı.
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Elinde torpil patlayan çocuk ağır yaralanmıştı! İşte o anlar
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