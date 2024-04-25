Elektrik kaçağı müstakil evi küle çevirdi! Güvercinler sağ olarak kurtarıldı

Eskişehir’de elektrik kaçağından çıktığı belirlenen yangında müstakil bir ev küle dönerken, bodrumda bulunan kümesteki güvercinlere hiçbir şey olmaması görenleri hayrete düşürdü.

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