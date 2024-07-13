Elektrik akımı 2 cana mal oldu! Su birikintisindeki kaçak arkadaşları hayattan kopardı

İzmir'de sağanak beraberinde ölüm getirdi. Yağış sebebiyle yolda oluşan su birikintisindeki elektrik kaçağı biri kadın iki kişiyi hayattan kopardı. Detayları ve olay sonrasında yaşanan gelişmeleri A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.

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