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Elektrik akımı 2 cana mal oldu! Su birikintisindeki kaçak arkadaşları hayattan kopardı

ahaber.com.tr
Mehmet Zeyrek
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Giriş: 13.07.2024 08:51
İzmir'de sağanak beraberinde ölüm getirdi. Yağış sebebiyle yolda oluşan su birikintisindeki elektrik kaçağı biri kadın iki kişiyi hayattan kopardı. Detayları ve olay sonrasında yaşanan gelişmeleri A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.
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Elektrik akımı 2 cana mal oldu!
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