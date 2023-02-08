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Elbistan'da 48 saat sonra kurtarılan 2 aylık bebek enkazdan elini emerek çıktı

AA
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Giriş: 08.02.2023 11:39
Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından 2 aylık Muhammed Doğan Bostan bebek, enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Depremden 48 saat sonra kurtarılan Muhammed bebeğin, enkazdan çıkarılırken elini emmesi dikkati çekti. Tekbirler eşliğinde çıkarılan bebek, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Bebeğin annesi Ceren Bostan'ın da bir süre önce enkazdan çıkarıldığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
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