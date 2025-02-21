Elazığ’daki kazada yaralanan kadın hayatını kaybetti

Kaza, saat 18:30 sıralarında Hicret Mahallesi protokol yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ç. yönetimindeki 23 AFF 886 plakalı otomobil ile Z.K.D idaresindeki 23 AFB 542 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savrulurken, H.Ç.’nin otomobilinde yolcu olarak bulunan Büşra Çinkılıç araç içinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan B.Ç. ve diğer yaralılar, olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, kentteki farklı hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralanan Çinkılıç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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