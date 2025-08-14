14 Ağustos 2025, Perşembe

Elazığ’da silahlı ve bıçaklı kavga: 6 yaralı

Elazığ'da silahlı ve bıçaklı kavga: 6 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.08.2025 00:43
Olay, Elazığ'ın Kovancılar ilçesine bağlı Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında alacak verecek olan iki aile cadde üzerinde karşılaşarak tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle aileler arasında silahlı ve bıçaklı kavga çıktı. Çıkan kavgada 6 kişi yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
