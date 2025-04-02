Elazığ’da semt pazarını su bastı: Kasa ve şemsiyeler sel sularına kapıldı

Elazığ’da aniden bastıran kuvvetli sağanak, semt pazarını adeta göle çevirdi. Meteorolojinin uyarılarının ardından etkili olan yağış cadde ve sokakları suyla doldururken, pazarcı esnafı da büyük zarar gördü. Pazar yerinde kurulan tezgahlar sular altında kalırken, sebze ve meyve kasaları sel sularına kapılıp sürüklendi. Şemsiyelerin devrildiği pazarda, tezgahlar da zarar gördü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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