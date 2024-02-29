Elazığ'da Polis, husumetlisini vuran şüpheliyi, durdurduğu kuryenin motosikletine binerek yakaladı

ELAZIĞ’da husumetlisi M.A.’yı silahla vurarak yaralayıp kaçan S.Y.’yi, olaya müdahale için gelen polis, bir kuryenin motosikletini durdurup binerek yakaladı. Polis memurunun kuryenin motosiklete bindiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, dün Rüstempaşa Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi’nde meydana geldi. S.Y. husumetlisi M.A.’nın yanına gelerek, belinden çıkardığı tabancayla ateş etti. M.A. yaralanırken, S.Y. ise kaçtı. İhbarla olay yerine gelen polislerden biri, ters yön olduğu için araçla takip edemeyecekleri şüphelinin peşine düşmek için karşı yöne geçerek yoldan geçen bir kuryeyi durdurdu. Kuryenin arkasına binen polis memuru, koşarak kaçan şüpheliyi 500 metre sonra yakalayarak gözaltına aldı.