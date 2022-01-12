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Elazığ'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli'den peş peşe SON DAKİKA açıklamalar | 2022 son depremler listesi

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Giriş: 12.01.2022 01:18
Güncelleme:12.01.2022 01:19
Son dakika deprem haberi: Elazığ'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İl genelinde hissedilen son depremle ilgili AFAD ve Kandilli'den peş peşe açıklamalar geldi. İşte detaylar...

SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ...

AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında Elazığ'ın Palu ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı.

Depremin saat 00.34'de meydana geldiği belirtilikrken, derinliğinin 14.21 kilometre olduğu açıklandı.

DEPREMİN DETAYLARI

SON DEPREMLER LİSTESİ

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