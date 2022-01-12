12 Ocak 2022, Çarşamba
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Elazığ'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli'den peş peşe SON DAKİKA açıklamalar | 2022 son depremler listesi
Son dakika deprem haberi: Elazığ'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İl genelinde hissedilen son depremle ilgili AFAD ve Kandilli'den peş peşe açıklamalar geldi. İşte detaylar...
SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ...
AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında Elazığ'ın Palu ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı.
Depremin saat 00.34'de meydana geldiği belirtilikrken, derinliğinin 14.21 kilometre olduğu açıklandı.
DEPREMİN DETAYLARI
SON DEPREMLER LİSTESİ