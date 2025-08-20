20 Ağustos 2025, Çarşamba

Elazığ'da birinci kattan düşen 2 yaşındaki bebek yaralandı
Elazığ’da birinci kattan düşen 2 yaşındaki bebek yaralandı

Elazığ'da birinci kattan düşen 2 yaşındaki bebek yaralandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 20.08.2025 15:39
Elazığ'da birinci kattan düşen 2 yaşındaki bebek yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapılan bebek, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.
