Elazığ'da birinci kattan düşen 2 yaşındaki bebek yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapılan bebek, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN