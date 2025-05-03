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Elazığ’da ayı üzüm bağlarına dadandı

Elazığ’da ayı üzüm bağlarına dadandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 03.05.2025 16:22
Elazığ’ın Ağın ilçesi Modanlı Köyü yakınlarında bulunan üzüm bağlarında bir vatandaş ayı ile karşılaştı. Babasına da haber veren vatandaş, ayıyı korkutmak için yanına kadar geldi. Bir süre dev hayvan ile göz göze gelen Mustafa Karagöz isimli vatandaş, mesafeyi koruyarak hayvanın uzaklaşmasını bekledi. Ayı bir süre sabit kaldıktan sonra daha sonra koşarak uzaklaştı. Dev hayvan üzüm bağlarına zarar verirken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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Elazığ’da ayı üzüm bağlarına dadandı
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