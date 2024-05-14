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Elazığ’da ağaçta yuva yapan baykuş ailesi görüntülendi

İHA
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Giriş: 14.05.2024 14:17
Palu ilçesi Güllüce köyünde Mehmet Ormanoğlu isimli bir vatandaş, bahçede gezerken bir ağacın üstünde baykuş yuvasını fark etti. Bunun üzerine Ormanoğlu, baykuş yuvasını cep telefonu ile görüntüledi. Yavru baykuşların, kamerayı görünce gösterdiği sevimli tavırlar ise yürekleri ısıttı.
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