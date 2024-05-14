14 Mayıs 2024, Salı
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Elazığ’da ağaçta yuva yapan baykuş ailesi görüntülendi
Palu ilçesi Güllüce köyünde Mehmet Ormanoğlu isimli bir vatandaş, bahçede gezerken bir ağacın üstünde baykuş yuvasını fark etti. Bunun üzerine Ormanoğlu, baykuş yuvasını cep telefonu ile görüntüledi. Yavru baykuşların, kamerayı görünce gösterdiği sevimli tavırlar ise yürekleri ısıttı.