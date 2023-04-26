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Elazığ’da aç kalan ayı arı kovanlarını parçaladı

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Giriş: 26.04.2023 12:13
Elazığ’ın Arıcak ilçesine bağlı Kambertepe köyünde aç kalan ayı, köye kadar indi. Gece saatlerinde Ahmet Şengül’e ait arı kovanlarını dağıtan ayı, kovan içindeki peteklerdeki balları yedi. Ayının zarar verdiği arılar da telef oldu. Kovanlarını kontrol etmek için gelen Şengül, ''Arı kovanlarını dağıtan ayı, kovan içindeki peteklerdeki balları yedi. Ayının zarar verdiği arılar ise telef oldu. Büyük ihtimalle aç kaldığı için saldırmış.” dedi.
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