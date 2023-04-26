26 Nisan 2023, Çarşamba
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Elazığ’da aç kalan ayı arı kovanlarını parçaladı
Elazığ’ın Arıcak ilçesine bağlı Kambertepe köyünde aç kalan ayı, köye kadar indi. Gece saatlerinde Ahmet Şengül’e ait arı kovanlarını dağıtan ayı, kovan içindeki peteklerdeki balları yedi. Ayının zarar verdiği arılar da telef oldu. Kovanlarını kontrol etmek için gelen Şengül, ''Arı kovanlarını dağıtan ayı, kovan içindeki peteklerdeki balları yedi. Ayının zarar verdiği arılar ise telef oldu. Büyük ihtimalle aç kaldığı için saldırmış.” dedi.