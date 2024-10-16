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Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu: Çatlaklar oluşan binalar var

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu: Çatlaklar oluşan binalar var

Yavuz Topal
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.10.2024 12:23
Güncelleme:16.10.2024 12:25
Malatya’nın Kale ilçesindeki depremden şiddetli şekilde etkilenen Elazığ’da panik havası oluştu. Kentteki son durumu anlatan Vali Numan Hatipoğlu; “Taramalar devam ediyor. Vatandaşlarımız gerekmedikçe yola çıkmamalı ve trafik kilitlenmemeli. Eğitimlere 1 gün ara verdik. Çatlaklar oluşan binalar var.” dedi.
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