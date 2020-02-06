Elazığ depreminden sonra Malatya'da vatandaşları ürküten görüntü |Video

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve Malatya'da da hissedilen 6.8 büyüklüğünde depremde 41 kişi hayatını kaybetmişti. Deprem sonrası Malatya'nın Pütürge ilçesine ortaya çıkan dev yarıklar vatandaşları tedirgin etti.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve Malatya'da da hissedilen 6.8 büyüklüğünde depremde 41 kişi hayatını kaybetmişti.

Deprem sonrası Malatya'nın Pütürge ilçesine ortaya çıkan dev yarıklar vatandaşları tedirgin etti.