BİZE ULAŞIN
06.02.2020
Elazığ depreminden sonra Malatya'da vatandaşları ürküten görüntü |Video
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve Malatya'da da hissedilen 6.8 büyüklüğünde depremde 41 kişi hayatını kaybetmişti. Deprem sonrası Malatya'nın Pütürge ilçesine ortaya çıkan dev yarıklar vatandaşları tedirgin etti.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve Malatya'da da hissedilen 6.8 büyüklüğünde depremde 41 kişi hayatını kaybetmişti.
Deprem sonrası Malatya'nın Pütürge ilçesine ortaya çıkan dev yarıklar vatandaşları tedirgin etti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.