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Ekrem İmamoğlu'ndan sözde açılış töreni! Beykoz Çubuklu Silolarına giden vatandaş şoka girdi: Dün gezenler yalan dolan
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından pazar günü (10 Mart 2024) açılışı yapılan Beykoz Çubuklu Siloları'nı gezmek isteyen vatandaşlar şoka girdi. Silolara gelen vatandaşlar açılışın düzmece olduğunu öğrenirken, bölgedeki çalışmaların yarım olduğu ve açılış töreninden sonra çöp yığınlarının olduğu görüldü.