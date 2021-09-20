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Egzersiz yapmak kaygı riskini azaltıyor! Düzenli spor yüzde 60 azaltıyor

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Giriş: 20.09.2021 11:19
Güncelleme:20.09.2021 11:19
İsveç'te yapılan bir araştırmada düzenli egzersiz yapmanın kaygı riskini yüzde altmış azaltabileceği ortaya konuldu. Düzenli egzersiz yapmak anksiyete olarakta bilinen kaygı riskini yüzde 60 azaltabiliyor. Ancak uzmanlar ağır spor yapılması konusunda uyarıyor. Peki düzenli egzersiz ile kaygı riskinin ne gibi bir bağlantısı var, hangi sıklıkla egzersiz yapmak gerekiyor? İşte merak edilen cevaplar…
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