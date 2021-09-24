24 Eylül 2021, Cuma
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Eğitim yatırımları son 19 yılda hız kazandı! Mardin'de 2018'den bu yana 2 bin derslik yapıldı
Son 19 yılda eğitimde önemli yatırımlar yapıldı. Sadece Mardin'de 2018 yılından beri 2 bin derslik öğrencilerin hizmetine sunuldu. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çelik aktardı. Mardin İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Polat, A Haber'de konuyula ilgili açıklamalarda bulundu.